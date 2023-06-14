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В ФАС потребовали от ряда нефтяных компаний увеличить объёмы продаж бензина на бирже

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила девяти нефтяным компаниям письма с требованием увеличить объёмы продажи бензина марок Аи-92 и Аи-95 на бирже.
В ФАС потребовали от ряда нефтяных компаний увеличить объёмы продаж бензина на бирже
  • Gettyimages.ru
  • © teh_z1b / 500px

«ФАС направила письма девяти нефтяным компаниям с требованием увеличить объёмы продаж бензинов на бирже», — говорится в сообщении на сайте службы.

Отмечается, что снижение объёмов продаж почти на 8% за последние пять месяцев привело к существенным изменениям оптовых биржевых цен на нефтепродукты.

В ФАС добавили, что при отсутствии реакции в отношении компаний могут возбудить антимонопольные дела.

В мае сообщалось, что стоимость бензина Аи-95 впервые с 2021 года обновила исторический рекорд и достигла 60 608 рублей за тонну на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT заявил, что на рост цены повлияло несколько факторов, среди которых — сезонность, так как в мае всегда повышенный спрос, особенно со стороны аграриев.

Ещё одним фактором он назвал ремонт нефтеперерабатывающих заводов.

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