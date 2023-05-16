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Аналитик Пикин объяснил рост цен на бензин Аи-95

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Анастасия Белоусова
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT прокомментировал рост стоимости бензина Аи-95, которая впервые с 2021 года обновила исторический рекорд и достигла 60 608 рублей за тонну на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
Аналитик Пикин объяснил рост цен на бензин Аи-95
  • Gettyimages.ru
  • © Luka Jankovic

Аналитик объяснил, что на рост повлияло несколько факторов, среди которых — сезонность, так как в мае всегда повышенный спрос, особенно со стороны аграриев.

Ещё одним фактором он назвал ремонт нефтеперерабатывающих заводов.

«Надо понимать, что биржевые цены и цены розницы не тождественны и по динамике часто бывают не связаны. Цены розницы часто определяются политикой правительства, регуляторов. Задача, которая ставится перед правительством, чтобы на заправках цены росли не выше инфляции. В прошлом году это легко удалось», — объяснил он.

Пикин отметил, что цены могут расти, но тем не менее биржевая цена 2023 года «отличается от реальной цены 2021 года».

Стоимость бензина Аи-95 обновила рекорд и выросла до 60 608 рублей за тонну.

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