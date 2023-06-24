Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны четырёх регионов, выезд свободен

Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны четырёх регионов: Краснодарского и Ставропольского краёв, Волгоградской и Воронежской областей. При этом выезд из Ростовской области свободен.