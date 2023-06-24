Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны четырёх регионов, выезд свободен
Об этом рассказала пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова. Её слова приводит РИА Новости.
«Ограничений на передвижение транспорта на территории Ростовской области нет», — заявила она.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что все службы региона работают в штатном режиме.
Днём 24 июня мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что главную улицу города Большую Садовую открыли для движения, общественный транспорт, следующий по ней, вернулся к прежним схемам движения.