Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны четырёх регионов, выезд свободен

Короткая ссылка
Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны четырёх регионов: Краснодарского и Ставропольского краёв, Волгоградской и Воронежской областей. При этом выезд из Ростовской области свободен.

Об этом рассказала пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова. Её слова приводит РИА Новости

«Ограничений на передвижение транспорта на территории Ростовской области нет», — заявила она.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что все службы региона работают в штатном режиме.

Днём 24 июня мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что главную улицу города Большую Садовую открыли для движения, общественный транспорт, следующий по ней, вернулся к прежним схемам движения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить