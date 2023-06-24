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Мэр Ростова-на-Дону Логвиненко: главную улицу города открыли для движения

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Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что главную улицу города — Большую Садовую — открыли для движения, общественный транспорт, следующий по ней, вернулся к прежним схемам движения.
Мэр Ростова-на-Дону Логвиненко: главную улицу города открыли для движения
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Главную улицу Ростова-на-Дону — Большую Садовую — открыли для движения, общественный транспорт по ней вернулся к прежним схемам движения», — говорится в сообщении.

Логвиненко добавил, что все коммунальные и экстренные службы продолжают работу в штатном режиме.

В магазинах дефицита продуктов нет.

Ранее военкор RT Роман Косарев заявил, что на въезде в Ростов-на-Дону установлены блокпосты, вероятно, на них командуют бойцы ЧВК «Вагнер».

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