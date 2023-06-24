Мэр Ростова-на-Дону Логвиненко: главную улицу города открыли для движения
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Главную улицу Ростова-на-Дону — Большую Садовую — открыли для движения, общественный транспорт по ней вернулся к прежним схемам движения», — говорится в сообщении.
Логвиненко добавил, что все коммунальные и экстренные службы продолжают работу в штатном режиме.
В магазинах дефицита продуктов нет.
Ранее военкор RT Роман Косарев заявил, что на въезде в Ростов-на-Дону установлены блокпосты, вероятно, на них командуют бойцы ЧВК «Вагнер».