Военкор RT рассказал об установленных на въезде в Ростов-на-Дону блокпостах

Военкор RT Роман Косарев заявил, что на въезде в Ростов-на-Дону установлены блокпосты, вероятно, на них командуют бойцы ЧВК «Вагнер».

«Никаких проблем со въездом мы не испытали, не было пробок, ничего не заблокировано, но на въезде в город стоит блокпост. Как мне показалось, это представители ЧВК «Вагнер», — сказал он.

Отмечается, что бойцы полностью вооружены: пулемёты и даже мины, которые просто разложены на улице на земле.

«Никого не останавливают, но, по всей видимости, пытаются заявить о своём присутствии», — добавил Косарев.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что действия по защите Отечества от внутренней смуты будут жёсткими.