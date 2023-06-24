Военкор RT рассказал об установленных на въезде в Ростов-на-Дону блокпостах
- РИА Новости
«Никаких проблем со въездом мы не испытали, не было пробок, ничего не заблокировано, но на въезде в город стоит блокпост. Как мне показалось, это представители ЧВК «Вагнер», — сказал он.
Отмечается, что бойцы полностью вооружены: пулемёты и даже мины, которые просто разложены на улице на земле.
«Никого не останавливают, но, по всей видимости, пытаются заявить о своём присутствии», — добавил Косарев.
Ранее российский президент Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что действия по защите Отечества от внутренней смуты будут жёсткими.