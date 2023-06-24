Кадыров о мятеже: бойцы Минобороны и Росгвардии из Чечни выехали в зоны напряжённости

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя попытку мятежа, заявил, что бойцы Минобороны и Росгвардии из Чечни выехали в зоны напряжённости.

Как он отметил в своём Telegram, всё происходящее — «нож в спину и настоящий военный мятеж».

«Я не раз предупреждал, что война — не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надёжен... Происходящее — это не ультиматум Министерству обороны. Это вызов государству», — указал Кадыров.

Глава Чечни заявил о необходимости сплотиться для преодоления создавшейся ситуации. Он также отметил, что мятеж будет подавлен и российские бойцы готовы к жёстким мерам.

«Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность!» — добавил он.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что действия по защите Отечества от внутренней смуты будут жёсткими.