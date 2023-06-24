Губернатор рассказал о штатной работе всех служб в Ростовской области
- РИА Новости
«Нахожусь в Ростове, на постоянной связи с представителями чрезвычайных служб… Штатно функционирует общественный транспорт, коммунальные службы, образовательные учреждения, скорая медицинская помощь», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram.
Голубев добавил, что торговые и промышленные объекты работают без сбоев, в городе есть недельный запас продуктов, который регулярно пополняется.
Ранее очевидцы рассказали RT, что все подъезды к штабу ЮВО в Ростове-на-Дону перекрыты.