Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Губернатор рассказал о штатной работе всех служб в Ростовской области

Короткая ссылка
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что все службы региона работают в штатном режиме.
Губернатор рассказал о штатной работе всех служб в Ростовской области
  • РИА Новости

«Нахожусь в Ростове, на постоянной связи с представителями чрезвычайных служб… Штатно функционирует общественный транспорт, коммунальные службы, образовательные учреждения, скорая медицинская помощь», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram.

Голубев добавил, что торговые и промышленные объекты работают без сбоев, в городе есть недельный запас продуктов, который регулярно пополняется.

Ранее очевидцы рассказали RT, что все подъезды к штабу ЮВО в Ростове-на-Дону перекрыты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить