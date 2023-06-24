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Сотрудница предприятия: бойцы ЧВК «Вагнер» 24 июня заняли территорию пивзавода в Воронеже

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Бойцы ЧВК «Вагнер» сегодня заняли территорию пивзавода в Воронеже. Об этом RT рассказала одна из сотрудниц.
Сотрудница предприятия: бойцы ЧВК «Вагнер» 24 июня заняли территорию пивзавода в Воронеже
  • РИА Новости

«Вагнер» стоит, оцепили завод. Они прикрываются стратегическими объектами. Сейчас они [сотрудники] там сидят, не могут выехать, директор там мечется, как эвакуировать народ», — сказала она.

При этом другой источник RT рассказал, что к этой минуте вагнеровцы покинули территорию завода.

Ранее губернатор Александр Гусев проинформировал, что в Воронежской области проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия в рамках контртеррористической операции.

В НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы России получили необходимый приказ на фоне попытки вооружённого мятежа.

Президент добавил, что не допустит повторения 1917 года и гражданской войны.

Минобороны России призвало бойцов ЧВК «Вагнер» проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями оборонного ведомства или правоохранительных органов.

В министерстве гарантировали вышедшим на связь бойцам безопасность.

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