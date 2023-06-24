Губернатор: в Воронежской области проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия

Губернатор Александр Гусев проинформировал, что в Воронежской области проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области Вооружёнными силами России проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия», — заявил он.

24 июня в Москве и Подмосковье был введён режим контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов.

В НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы России получили необходимый приказ на фоне попытки вооружённого мятежа.

Президент добавил, что не допустит повторения 1917 года и гражданской войны.

Минобороны России призвало бойцов ЧВК «Вагнер» проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями оборонного ведомства или правоохранительных органов.

В министерстве гарантировали вышедшим на связь бойцам безопасность.