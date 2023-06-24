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Минобороны России призвало бойцов ЧВК «Вагнер» проявить благоразумие и выйти на связь

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Минобороны России призвало бойцов ЧВК «Вагнер» проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями оборонного ведомства или правоохранительных органов.
Минобороны России призвало бойцов ЧВК «Вагнер» проявить благоразумие и выйти на связь
  • globallookpress.com

В министерстве гарантировали вышедшим на связь бойцам безопасность.

«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и в участие в вооружённом конфликте», — обратилось Минобороны к бойцам ЧВК.

Также в сообщении говорится, что многие товарищи бойцов «Вагнера» уже осознали ошибку и обратились за помощью для возвращения в пункты постоянной дислокации.

Ранее в Кремле сообщили, что Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия докладывают президенту России Владимиру Путину о мерах, которые принимаются в связи с попыткой вооружённого мятежа, в режиме круглосуточной работы.

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