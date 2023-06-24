Минобороны России призвало бойцов ЧВК «Вагнер» проявить благоразумие и выйти на связь
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В министерстве гарантировали вышедшим на связь бойцам безопасность.
«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и в участие в вооружённом конфликте», — обратилось Минобороны к бойцам ЧВК.
Также в сообщении говорится, что многие товарищи бойцов «Вагнера» уже осознали ошибку и обратились за помощью для возвращения в пункты постоянной дислокации.
Ранее в Кремле сообщили, что Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия докладывают президенту России Владимиру Путину о мерах, которые принимаются в связи с попыткой вооружённого мятежа, в режиме круглосуточной работы.