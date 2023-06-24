В Сбербанке заявили, что повышенного спроса на выдачу наличных и обмен валюты нет
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«Сбербанк и его офисы по всей стране работают в штатном режиме», — приводит РИА Новости заявление.
В банке сообщили, что повышенного спроса на обмен валюты не наблюдается.
Ранее РИА Новости сообщило, что крупнейшие российские банки резко подняли курс иностранных валют утром 24 июня.
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил в беседе с RT рост курса доллара реакцией на форс-мажор.