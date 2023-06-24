В Сбербанке заявили, что повышенного спроса на выдачу наличных и обмен валюты нет

Повышенного спроса на выдачу наличных и обмен иностранной валюты в офисах Сбербанка нет, они работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

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