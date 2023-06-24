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РИА Новости: российские банки резко подняли курс иностранных валют

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Крупнейшие российские банки резко подняли курс иностранных валют утром 24 июня.
РИА Новости: российские банки резко подняли курс иностранных валют
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на предоставляемые финансовыми учреждениями данные, во многих из них доллар превысил отметку в 90 рублей, а евро — 100 рублей.

Самые высокие курсы зафиксированы в Росбанке, в нём валюту США можно приобрести за 105 рублей, а европейскую — за 115 рублей. При этом продаётся доллар за 76,17 рубля, а евро за 82,97 рубля.

Самые выгодные курсы в Промсвязьбанке, там доллар достигает отметки в 84,87 рубля, а евро — 93,06 рубля, при этом в Московском кредитном банке — 86 и 93,5 рубля и Сбербанке — 88,33 и 94,16 рубля соответственно.

Ранее экономист, генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин выразил мнение, что хранение сбережений в долларах и евро больше нельзя считать надёжным.

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