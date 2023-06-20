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Экономист Слипенькин назвал способ хранения сбережений в долларах и евро ненадёжным

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Экономист, генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин выразил мнение, что хранение сбережений в долларах и евро больше нельзя считать надёжным.
Экономист Слипенькин назвал способ хранения сбережений в долларах и евро ненадёжным
  • Gettyimages.ru

Опыт прошлого года показал, что доллар может не только расти, но и падать, заявил эксперт в интервью URA.RU.

«Если говорить о том, чтобы сохранить деньги на чёрный день, то доллар и евро не стоит рассматривать как источник сохранения своих сбережений. Здесь лучше исходить из тех инструментов, которые номинированы в российских рублях», — сказал Слипенькин.

По его словам, покупка акций также может оказаться слишком сложным способом инвестирования. Он предупредил, что обычному человеку в этом случае может потребоваться платная консультация квалифицированного специалиста.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» посоветовала сформировать финансовую подушку безопасности и хранить средства в различных инструментах для защиты от инфляции.

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