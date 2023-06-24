Экономист Остапкович объяснил рост курса доллара реакцией на форс-мажор

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT резкое повышение курса валют в ряде крупнейших российских банков.

«Курс опустится, это показывает экономическая история. Когда происходят подобные события, они втягивают и экономических агентов, в том числе банки, особенно коммерческие банки, в зону неопределённости. То есть когда неизвестно, как закончится этот форс-мажор», — объяснил экономист.

По его словам, со временем всё образуется.

«Но реакция везде бывает такая. Если идёт политическая турбулентность, то всегда реагирует негативно курс валют. Потом он постепенно сглаживается», — добавил Остапкович.

Ранее РИА Новости сообщило, что крупнейшие российские банки резко подняли курсы валют.