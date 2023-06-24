Роскомнадзор: группа ЧВК «Вагнер» во «ВКонтакте» заблокирована за призывы к участию в мятеже

Группа ЧВК «Вагнер» во «ВКонтакте» заблокирована в связи с распространением призывов к участию в военном мятеже. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже», — приводит ТАСС заявление.

Ранее стало известно, что группу ЧВК «Вагнер» в социальной сети «ВКонтакте» заблокировали по требованию Роскомнадзора.

23 июня в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.

В ЦОС ФСБ также заявили, что распространяемые от имени Евгения Пригожина сообщения о том, что ВС России нанесли удары по частям ЧВК «Вагнер», являются провокацией.