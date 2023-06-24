Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Мэр Ростова-на-Дону заявил о штатной работе больниц и поликлиник

Короткая ссылка
Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил о штатной работе больниц и поликлиник.
Мэр Ростова-на-Дону заявил о штатной работе больниц и поликлиник
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Telegram.

«Учреждения здравоохранения на территории города работают в штатном порядке. И поликлиники, и больницы Ростова оказывают плановую медицинскую помощь пациентам. Работают кабинеты неотложной помощи», — отметил мэр.

Логвиненко подчеркнул, что сбоев нет и в работе скорой медицинской помощи. Объём вызовов находится в пределах обычного дня.

Ранее Логвиненко сообщил, что главную улицу города — Большую Садовую — открыли для движения, общественный транспорт, следующий по ней, вернулся к прежним схемам движения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить