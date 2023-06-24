Мэр Ростова-на-Дону заявил о штатной работе больниц и поликлиник

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил о штатной работе больниц и поликлиник.

Об этом он написал в Telegram.

«Учреждения здравоохранения на территории города работают в штатном порядке. И поликлиники, и больницы Ростова оказывают плановую медицинскую помощь пациентам. Работают кабинеты неотложной помощи», — отметил мэр.

Логвиненко подчеркнул, что сбоев нет и в работе скорой медицинской помощи. Объём вызовов находится в пределах обычного дня.

Ранее Логвиненко сообщил, что главную улицу города — Большую Садовую — открыли для движения, общественный транспорт, следующий по ней, вернулся к прежним схемам движения.