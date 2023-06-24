Губернатор Богомаз: силовой блок в Брянской области переведён в повышенную готовность

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе силовой блок переведён в повышенную боевую готовность.

Губернатор назвал стабильной ситуацию в Брянской области.

«Сегодня все организации силового блока приведены в повышенную боевую готовность», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.

В ЦОС ФСБ также заявили, что распространяемые от имени Евгения Пригожина сообщения о том, что ВС России нанесли удары по частям ЧВК «Вагнер», являются провокацией.