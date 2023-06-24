Губернатор Богомаз: силовой блок в Брянской области переведён в повышенную готовность
- РИА Новости
Губернатор назвал стабильной ситуацию в Брянской области.
«Сегодня все организации силового блока приведены в повышенную боевую готовность», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.
В ЦОС ФСБ также заявили, что распространяемые от имени Евгения Пригожина сообщения о том, что ВС России нанесли удары по частям ЧВК «Вагнер», являются провокацией.