Бастрыкин поручил военным органам СК быстро реагировать на возможные нарушения военных
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
При этом отмечается, что Бастрыкин поручил военным реагировать исключительно в рамках своей компетенции.
Ранее в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.
В ЦОС ФСБ также заявили, что распространяемые от имени Евгения Пригожина сообщения о том, что ВС России нанесли удары по частям ЧВК «Вагнер», являются провокацией.