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Бастрыкин поручил военным органам СК быстро реагировать на возможные нарушения военных

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил военным следственным органам СК оперативно реагировать на возможные нарушения со стороны военнослужащих.
Бастрыкин поручил военным органам СК быстро реагировать на возможные нарушения военных
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

При этом отмечается, что Бастрыкин поручил военным реагировать исключительно в рамках своей компетенции.

Ранее в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.

В ЦОС ФСБ также заявили, что распространяемые от имени Евгения Пригожина сообщения о том, что ВС России нанесли удары по частям ЧВК «Вагнер», являются провокацией.

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