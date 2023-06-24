Бастрыкин поручил военным органам СК быстро реагировать на возможные нарушения военных

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил военным следственным органам СК оперативно реагировать на возможные нарушения со стороны военнослужащих.

Об этом говорится на сайте ведомства.

При этом отмечается, что Бастрыкин поручил военным реагировать исключительно в рамках своей компетенции.

Ранее в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.

В ЦОС ФСБ также заявили, что распространяемые от имени Евгения Пригожина сообщения о том, что ВС России нанесли удары по частям ЧВК «Вагнер», являются провокацией.