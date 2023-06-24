Путин проинформировал лидеров Белоруссии, Казахстана и Узбекистана о ситуации в России
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Президент проинформировал своих собеседников о ситуации», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.
В ЦОС ФСБ также заявили, что распространяемые от имени Евгения Пригожина сообщения о том, что ВС России нанесли удары по частям ЧВК «Вагнер», являются провокацией.
В НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.