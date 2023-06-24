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Путин проинформировал лидеров Белоруссии, Казахстана и Узбекистана о ситуации в России

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Российский президент Владимир Путин провёл телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана Александром Лукашенко, Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым.
Путин проинформировал лидеров Белоруссии, Казахстана и Узбекистана о ситуации в России
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент проинформировал своих собеседников о ситуации», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.

В ЦОС ФСБ также заявили, что распространяемые от имени Евгения Пригожина сообщения о том, что ВС России нанесли удары по частям ЧВК «Вагнер», являются провокацией.

В НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.

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