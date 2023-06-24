Медведев призвал сплотиться вокруг президента страны и преодолеть раскол
- РИА Новости
«Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства — сплотиться вокруг президента, Верховного главнокомандующего вооружёнными силами страны. Раскол и предательство — путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе», — написал он
Он выразил уверенность, что этого не допустят и враг будет разбит.
Ранее российский президент Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что действия по защите Отечества от внутренней смуты будут жёсткими.