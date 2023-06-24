Медведев призвал сплотиться вокруг президента страны и преодолеть раскол

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram призвал сплотиться вокруг российского президента Владимира Путина и преодолеть раскол.

«Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства — сплотиться вокруг президента, Верховного главнокомандующего вооружёнными силами страны. Раскол и предательство — путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе», — написал он

Он выразил уверенность, что этого не допустят и враг будет разбит.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что действия по защите Отечества от внутренней смуты будут жёсткими.