В школах Подмосковья перенесли на неделю выпускные вечера из-за режима КТО

В школах Московской области перенесли на неделю проведение выпускных вечеров.

Об этом сообщило Министерство образования Московской области в своём Telegram-канале.

«В связи с введённым режимом контртеррористической операции, проведение выпускных вечеров в школах переносится на неделю», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на неделю перенесено проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в парке им. Горького в Москве.

24 июня в Москве и Подмосковье был введён режим контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов.

В НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.