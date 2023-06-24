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Путин назвал ударом в спину попытку расколоть российское общество

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Президент России Владимир Путин назвал ударом в спину попытку расколоть российское общество.
Путин назвал ударом в спину попытку расколоть российское общество
  • РИА Новости

«Действия, которые раскалывают наше единство, — это по сути отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу», — сказал Путин.

Он также отметил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание.

Ранее Минобороны России призвало бойцов ЧВК «Вагнер» проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями оборонного ведомства или правоохранительных органов.

В Кремле сообщили, что Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия докладывают президенту о мерах, которые принимаются в связи с попыткой вооружённого мятежа, в режиме круглосуточной работы.

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