Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ФСБ: дело против Пригожина возбуждено в связи с риском эскалации противостояния в России

Короткая ссылка
Дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было возбуждено в связи с риском эскалации противостояния в России, заявили в ЦОС ФСБ.

«В связи с серьёзностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в Российской Федерации ФСБ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу со стороны Евгения Пригожина», — приводит ТАСС сообщение.

В Генпрокуратуре заявили, что действия Пригожина получат надлежащую правовую оценку.

ЦОС ФСБ призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы Евгения Пригожина и принять меры к его задержанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить