ФСБ: дело против Пригожина возбуждено в связи с риском эскалации противостояния в России

Дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было возбуждено в связи с риском эскалации противостояния в России, заявили в ЦОС ФСБ.

«В связи с серьёзностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в Российской Федерации ФСБ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу со стороны Евгения Пригожина», — приводит ТАСС сообщение.

В Генпрокуратуре заявили, что действия Пригожина получат надлежащую правовую оценку.

ЦОС ФСБ призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы Евгения Пригожина и принять меры к его задержанию.