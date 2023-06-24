ЦОС ФСБ призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы Пригожина

ЦОС ФСБ призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы Евгения Пригожина и принять меры к его задержанию.

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооружённого гражданского конфликта на территории России.

Дело по факту призыва к мятежу со стороны Пригожина возбуждено в связи с серьёзностью ситуации и угрозой эскалации, заявили в ЦОС ФСБ.

Ранее в НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени Евгения Пригожина сообщений.

В Генпрокуратуре заявили, что действия Пригожина получат надлежащую правовую оценку.