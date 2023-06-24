ФСБ: российская армия продолжает выполнение боевых задач в зоне СВО
Сообщение приводит РИА Новости.
«Вооружённые силы России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооружёнными силами Украины в районе проведения СВО», — заявили в российской спецслужбе.
Ранее в НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени Евгения Пригожина сообщений.
В Генпрокуратуре заявили, что действия Пригожина получат надлежащую правовую оценку.
ЦОС ФСБ призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы Евгения Пригожина и принять меры к его задержанию.