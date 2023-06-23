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Стоматолог Ахтанин дал советы по подготовке к имплантации зубов

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Стоматолог-имплантолог, ортопед, действительный член международной ассоциации имплантологов ITI Александр Ахтанин заявил, что в ситуациях, когда речь идёт о масштабном восстановлении зубов, имеет смысл взять недельный отпуск.
Стоматолог Ахтанин дал советы по подготовке к имплантации зубов
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

«В течение недели хирург проведёт удаление несостоятельных зубов и поставит импланты (зачастую за один приём), а через несколько дней установит временный протез», — сказал эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, у пациента ещё останется время, чтобы прийти в себя.

Как отметил Ахтанин, если пациент лечится у врача из другого города, то стоит взять отпуск до 14 дней, чтобы специалист мог проконтролировать состояние подопечного после установки временного протеза.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, как снизить риск отравлений летом.

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