В Ставропольском крае выросло число стобалльников по итогам ЕГЭ
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Об этом сообщает «СвоёТВ».
«Предварительные итоги Единого государственного экзамена в крае показали, что в текущем году увеличилось количество выпускников, набравших 100 баллов. На сегодняшний день в крае 75 стобалльных работ, но после окончательного подведения итогов эта цифра может вырасти», — сказала Чубова.
По её словам, также выросли средние баллы по отдельным предметам.
Тем временем в Севастополе утвердили результаты ЕГЭ по обществознанию. Четыре выпускницы получили по 100 баллов, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.
«Поздравляю школьниц с отличным результатом. На сегодняшний день в Севастополе уже 14 выпускников получили максимальный балл на ЕГЭ: три по литературе, три — по истории, три — по русскому языку, четыре по обществознанию и один — по географии», — отметил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в московских колледжах началась приёмная кампания.