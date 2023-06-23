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В Ставропольском крае выросло число стобалльников по итогам ЕГЭ

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В Ставропольском крае выросло количество стобалльников по итогам Единого госэкзамена, заявила на брифинге в правительстве региона и. о. министра образования Ольга Чубова.
В Ставропольском крае выросло число стобалльников по итогам ЕГЭ
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«Предварительные итоги Единого государственного экзамена в крае показали, что в текущем году увеличилось количество выпускников, набравших 100 баллов. На сегодняшний день в крае 75 стобалльных работ, но после окончательного подведения итогов эта цифра может вырасти», — сказала Чубова.

По её словам, также выросли средние баллы по отдельным предметам.

Тем временем в Севастополе утвердили результаты ЕГЭ по обществознанию. Четыре выпускницы получили по 100 баллов, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.

«Поздравляю школьниц с отличным результатом. На сегодняшний день в Севастополе уже 14 выпускников получили максимальный балл на ЕГЭ: три по литературе, три — по истории, три — по русскому языку, четыре по обществознанию и один — по географии», — отметил Развожаев.

Ранее сообщалось, что в московских колледжах началась приёмная кампания.

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