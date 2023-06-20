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В московских колледжах началась приёмная кампания

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Во вторник, 20 июня, в московских колледжах началась приёмная кампания. Контрольные цифры приёма увеличены на 20%, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В московских колледжах началась приёмная кампания
  • Gettyimages.ru
  • © Ishii Koji

Об этом сообщает НСН.

Как отметила Ракова, это связано со значительным спросом на высокотехнологичных специалистов в промышленности, строительстве, транспорте и информационных технологиях.

Поступающие могут выбрать направление для обучения из более чем 150 специальностей и профессий.

Ракова добавила, что среднее профессиональное образование — самый правильный выбор для тех, кто хочет стать конкурентоспособным специалистом и гарантировать себе стабильное будущее.

Документы можно подать дистанционно на портале mos.ru до 15 августа. Если нужны дополнительные вступительные тесты, то срок приёма на некоторые специальности заканчивается 10 августа.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.

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