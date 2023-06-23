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Сальдо: движение по Чонгарскому мосту не откроют в течение 15—20 дней

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Движение по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом не откроют в течение 15—20 дней, повреждения оказались серьёзными.
Сальдо: движение по Чонгарскому мосту не откроют в течение 15—20 дней
  • Gettyimages.ru
  • © Al Cole

Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«К сожалению, мост повреждён намного серьёзнее, чем мы первоначально думали. Мост в ближайшие 15—20 дней, даже, может быть, больше, пока проводятся там работы, исследуют, что с ним делать, непригоден для передвижения», — приводит его слова РИА Новости.

22 июня Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, обстрел Чонгарского моста на границе между Крымом и Херсонской областью не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.

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