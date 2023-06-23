Врач Проскуренко назвала группы риска по ревматоидным заболеваниям

Врач-ревматолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Алла Проскуренко заявила, что в группу риска по ревматоидным заболеваниям входят пациенты, в семье которых есть родственники с подобной патологией.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она отметила, что если есть наследственный фактор, то лучше проконсультироваться со специалистом ещё до развития первых симптомов. Самолечение недопустимо, так как может привести к усугублению ситуации.

В большинстве случаев пациенту назначат лекарства от боли и воспаления.

В домашних условиях облегчить условия полиартрита поможет физическая нагрузка и согревающие процедуры, но оптимальный комплекс должен предложить специалист.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, как снизить риск отравлений летом.