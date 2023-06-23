Врач Проскуренко назвала группы риска по ревматоидным заболеваниям
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она отметила, что если есть наследственный фактор, то лучше проконсультироваться со специалистом ещё до развития первых симптомов. Самолечение недопустимо, так как может привести к усугублению ситуации.
В большинстве случаев пациенту назначат лекарства от боли и воспаления.
В домашних условиях облегчить условия полиартрита поможет физическая нагрузка и согревающие процедуры, но оптимальный комплекс должен предложить специалист.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, как снизить риск отравлений летом.