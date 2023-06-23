Терапевт Асанов назвал 10 000 шагов в день оптимальной нагрузкой

Врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов заявил, что 10 000 шагов в день — оптимальная нагрузка, позволяющая укрепить здоровье.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как отметил Асанов, ходьба является универсальной формой движения.

По словам врача, при систематической ходьбе сердце становится более выносливым, укрепляются лёгкие, улучшаются работа мозга и осанка.

Асанов также напомнил, что малоподвижный образ жизни может привести к избыточному весу и повысить вероятность развития ряда проблем со здоровьем.

«Если человек за день проходит только пять тысяч шагов, считается, что он ведёт сидячий образ жизни», — добавил врач.

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