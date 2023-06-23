Терапевт Асанов назвал 10 000 шагов в день оптимальной нагрузкой
- Gettyimages.ru
- © Denisfilm
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Как отметил Асанов, ходьба является универсальной формой движения.
По словам врача, при систематической ходьбе сердце становится более выносливым, укрепляются лёгкие, улучшаются работа мозга и осанка.
Асанов также напомнил, что малоподвижный образ жизни может привести к избыточному весу и повысить вероятность развития ряда проблем со здоровьем.
«Если человек за день проходит только пять тысяч шагов, считается, что он ведёт сидячий образ жизни», — добавил врач.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, как снизить риск отравлений летом.