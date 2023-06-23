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Корабли Балтийского флота выполнили зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы

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Экипажи корабля «Неустрашимый» и корвета «Бойкий» Балтфлота на учениях в Балтийском море выполнили зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям.
Корабли Балтийского флота выполнили зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы
  • РИА Новости
  • © Игорь Зарембо

Об этом сообщила пресс-служба флота.

«Экипажем СКР «Неустрашимый» были выполнены практические ракетно-артиллерийские стрельбы из зенитно-ракетного комплекса морского базирования «Кинжал» и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Кортик», а корвет поразил воздушные цели из артиллерийских установок А-190 и АК-630», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что стрельбы выполнялись по имитированным воздушным целям и специальным осветительным снарядам.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили о начале мобилизационных учений с военными комиссариатами Минской области.

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