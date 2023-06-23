Депутат Хинштейн заявил, что законопроект о дипфейках будет разработан в осеннюю сессию ГД

Законопроект о дипфейках будет разработан Госдумой в осенюю сессию. Об этом сообщил председатель комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Законопроект о дипфейках будет разработан в осеннюю сессию», — написал он в Telegram.

Хинштейн добавил, что документ поможет в борьбе с мошенничеством.

Он подчеркнул, что необходимо закрепить понятие дипфейка в законодательстве и «поставить этому явлению прочный заслон».

В апреле сообщалось, что в России могут ввести уголовное наказание за дипфейки при финансовом мошенничестве с помощью подмены голоса или изображения человека.