Депутат Хинштейн заявил, что законопроект о дипфейках будет разработан в осеннюю сессию ГД
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«Законопроект о дипфейках будет разработан в осеннюю сессию», — написал он в Telegram.
Хинштейн добавил, что документ поможет в борьбе с мошенничеством.
Он подчеркнул, что необходимо закрепить понятие дипфейка в законодательстве и «поставить этому явлению прочный заслон».
В апреле сообщалось, что в России могут ввести уголовное наказание за дипфейки при финансовом мошенничестве с помощью подмены голоса или изображения человека.