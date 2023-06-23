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Депутат Чаплин призвал не спешить с отменой ЕГЭ

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Депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин выразил мнение, что вопрос об отмене ЕГЭ нужно проработать более тщательно. По его мнению, сначала нужно определиться с более эффективной альтернативой.
Депутат Чаплин призвал не спешить с отменой ЕГЭ
  • РИА Новости
  • © Светлана Шевченко

В беседе с Life.ru депутат заявил, что для самих школьников переход на другую форму экзамена нужно сделать максимально безболезненным.

«Сейчас учится целое поколение, которое готовится к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ, то есть начиная с пятого класса ребят тестируют по этой системе. И переход в другой формат должен быть плавным и безболезненным, точно не в один день», — пояснил Чаплин.

Как отметил эксперт, ещё одна причина, по которой пока не стоит отменять ЕГЭ, заключается в равных возможностях, которые экзамен даёт детям из разных регионов.

«Например, в московских университетах мы видим огромное количество ребят из отдалённых регионов России, которые учатся на бюджете», — добавил он.

Ранее стало известно, что депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в вузы.

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что серьёзных изменений в технологии и содержании ЕГЭ в 2024 году не планируется.

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