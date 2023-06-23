Депутат Нилов разъяснил тонкости законопроекта об отмене ЕГЭ

Заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, какие изменения предлагает законопроект об отмене ЕГЭ.

В беседе с газетой «Известия» депутат пояснил, что за основу предложено взять советскую классическую систему, когда в вузы поступали по вступительным экзаменам, собеседованиям для медалистов, благодаря участию в олимпиадах и соответствующим баллам.

«Нельзя забывать про тех, кто принимает участие в специальной военной операции, у них тоже должен быть определённый приоритет при поступлении в вузы. И конечно, обязательно необходимо давать возможность поступать людям из глубинки — должны быть специальные места для того, чтобы из регионов готовились специалисты в крупных вузах страны», — заявил Нилов.

По его словам, механизм ЕГЭ не позволяет полноценно оценить знания выпускников, а также вводит их в нервозное состояние, что отражается на сдаче экзамена.

Ранее стало известно о том, что депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в вузы.

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что серьёзных изменений в технологии и содержании ЕГЭ в 2024 году не планируется.