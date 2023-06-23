МИД: Россия не будет раскрывать данные о числе ядерных зарядов, поставляемых в Белоруссию

Замглавы российского МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Россия не планирует обнародовать данные о количестве ядерных зарядов, которые переместят на территорию Белоруссии.

«Я глубоко сомневаюсь в том, что эта тема вообще станет предметом публичного обсуждения и засветки с нашей стороны», — цитирует его РИА Новости.

Рябков напомнил, что Соединённые Штаты на протяжении десятилетий размещают своё тактическое ядерное оружие на территории ряда европейских стран и никогда не раскрывают конкретные и точные цифры.

«Почему мы должны в одностороннем порядке что-то такое объявлять?», — сказал дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии элементом сдерживания.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российское ядерное оружие рассредоточат на нескольких площадках в стране.