Депутат Леонов назвал причины подготовки ЛДПР законопроекта об отмене ЕГЭ

Первый замглавы фракции ЛДПР, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с RT рассказал подробности законопроекта об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы, который планируется внести в нижнюю палату парламента.

По мнению депутата, необходимы изменения, потому что кажется, что большая часть общества отрицательно относится к ЕГЭ.

«Первая причина — фактически одиннадцатый класс дети вынуждены не осваивать школьную программу, а учить тесты для ЕГЭ и ходить по репетиторам, которые довольно дорого обходятся родителям, и учителя тоже не проявляют себя в профессиональном смысле, они тоже занимаются просто банальным натаскиванием на тесты ЕГЭ», — рассказал Леонов.

Вторая причина, по его словам, заключается в том, что студенты, которые учатся на первом курсе, совершенно не приспособлены для получения знаний в вузах.

«Они не имеют навыков самообучения, поиска новых знаний, составления логических цепочек, поэтому здесь очень большая проблема, и многие, кто сдаёт ЕГЭ на хорошие баллы, не могут сдать первую сессию в университете», — объяснил собеседник RT.

Он добавил, что ЕГЭ не даёт полного представления о знаниях того или иного студента.

«Как будет происходить сдача экзамена, если не будет ЕГЭ? Также как происходило и до введения ЕГЭ — в школе контрольные работы, которые затрагивают исключительно программу школьную, при поступлении в вуз будут сдаваться экзамены вступительные, где-то письменные, где-то устные, где-то диалог с теми экзаменаторами, которые будут принимать эти экзамены, и, конечно, вузы просто будут не вслепую принимать детей по каким-то там показателям ЕГЭ, они будут уже видеть, кто из них способен учиться, кто хочет учиться, кому дано заниматься той или иной сферой научных дисциплин», — отметил Леонов.

Ранее стало известно о том, что депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в вузы.

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что серьёзных изменений в технологии и содержании ЕГЭ в 2024 году не планируется.