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ТАСС: почти 13 тысяч затопленных после прорыва Каховской ГЭС домов освобождено от воды

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Вода ушла почти из 13 тыс. домов, которые были затоплены в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.
ТАСС: почти 13 тысяч затопленных после прорыва Каховской ГЭС домов освобождено от воды
  • © AP Photo

«От воды освободилось почти 13 тыс. домов, что составляет более половины от общего числа затопленных жилых домов», — констатировал собеседник агентства.

Кроме того, добавил представитель экстренных служб, от воды удалось освободить 87 административных и социальных объектов.

В МЧС России ранее сообщали, что свыше 60 социально значимых объектов и почти 12 тыс. жилых домов полностью освобождены от воды в Херсонской области.

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