ТАСС: почти 13 тысяч затопленных после прорыва Каховской ГЭС домов освобождено от воды

Вода ушла почти из 13 тыс. домов, которые были затоплены в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

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«От воды освободилось почти 13 тыс. домов, что составляет более половины от общего числа затопленных жилых домов», — констатировал собеседник агентства. Кроме того, добавил представитель экстренных служб, от воды удалось освободить 87 административных и социальных объектов. В МЧС России ранее сообщали, что свыше 60 социально значимых объектов и почти 12 тыс. жилых домов полностью освобождены от воды в Херсонской области.