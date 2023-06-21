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В Херсонской области освободили от воды почти 12 тысяч жилых домов и 64 значимых объекта

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Свыше 60 социально значимых объектов и почти 12 тысяч жилых домов полностью освобождены от воды в Херсонской области.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«От воды полностью освобождены 64 социально значимых и административных объекта, а также более 11,5 тыс. (11 795) жилых домов», — сказано в заявлении.

В ведомстве добавили, что специалисты МЧС России проводят дезинфекционные мероприятия внутри помещений, освободившихся от воды.

За последние сутки в штаб гуманитарной помощи доставлено более 40 тонн бутилированной воды, сказано в сообщении.

19 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что свыше 1,6 тыс. пострадавших от подтопления в регионе получили единовременные выплаты по 10 тыс. рублей.

Замгубернатора Херсонской области по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич сообщала, что вода отступила из 12 населённых пунктов региона после прорыва Каховской ГЭС.

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