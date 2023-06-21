В Херсонской области освободили от воды почти 12 тысяч жилых домов и 64 значимых объекта
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«От воды полностью освобождены 64 социально значимых и административных объекта, а также более 11,5 тыс. (11 795) жилых домов», — сказано в заявлении.
В ведомстве добавили, что специалисты МЧС России проводят дезинфекционные мероприятия внутри помещений, освободившихся от воды.
За последние сутки в штаб гуманитарной помощи доставлено более 40 тонн бутилированной воды, сказано в сообщении.
19 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что свыше 1,6 тыс. пострадавших от подтопления в регионе получили единовременные выплаты по 10 тыс. рублей.
Замгубернатора Херсонской области по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич сообщала, что вода отступила из 12 населённых пунктов региона после прорыва Каховской ГЭС.