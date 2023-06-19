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Сальдо: свыше 1,6 тысячи пострадавших от подтопления в Херсонской области получили выплаты

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Свыше 1,6 тыс. пострадавших от подтопления в Херсонской области получили единовременные выплаты по 10 тыс. рублей.
Сальдо: свыше 1,6 тысячи пострадавших от подтопления в Херсонской области получили выплаты
  • РИА Новости

Об этом сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

«Работа по оказанию финансовой поддержки продолжается в штатном режиме: 1635 жителям подтопленных территорий произведена выплата единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей», — написал Сальдо в Telegram.

Ранее замгубернатора Херсонской области по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич заявила, что вода отступила из 12 населённых пунктов региона после прорыва Каховской ГЭС.

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