Сальдо: свыше 1,6 тысячи пострадавших от подтопления в Херсонской области получили выплаты
- РИА Новости
Об этом сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.
«Работа по оказанию финансовой поддержки продолжается в штатном режиме: 1635 жителям подтопленных территорий произведена выплата единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей», — написал Сальдо в Telegram.
Ранее замгубернатора Херсонской области по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич заявила, что вода отступила из 12 населённых пунктов региона после прорыва Каховской ГЭС.