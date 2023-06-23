Аллерголог Болибок рассказал, что укус комара может быть опасен

Аллерголог Владимир Болибок предупредил, что укус комара может привести к попаданию в организм неприятных инфекций.

«У нас стали появляться комары, которые обычно обитают на юге, но перемещаются на север из-за потепления климата», — прокомментировал специалист в беседе с телеканалом «360».

По его словам, заболевший, как правило, не связывает своё заболевание с укусом насекомого.

Если какое-то заболевание протекает не как простое ОРВИ, стоит обратиться к врачу и пройти обследование, посоветовал Болибок.

Ранее кандидат биологических наук заместитель декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев в беседе с ФАН заявил, что перед походом в лес нужно использовать отпугивающие акарицидные средства.