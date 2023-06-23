Аллерголог Болибок рассказал, что укус комара может быть опасен
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«У нас стали появляться комары, которые обычно обитают на юге, но перемещаются на север из-за потепления климата», — прокомментировал специалист в беседе с телеканалом «360».
По его словам, заболевший, как правило, не связывает своё заболевание с укусом насекомого.
Если какое-то заболевание протекает не как простое ОРВИ, стоит обратиться к врачу и пройти обследование, посоветовал Болибок.
Ранее кандидат биологических наук заместитель декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев в беседе с ФАН заявил, что перед походом в лес нужно использовать отпугивающие акарицидные средства.