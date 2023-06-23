В России предложили запретить цветные пластиковые бутылки

В 2024 году в России могут запретить до пяти видов пластиковой упаковки, а к 2030 году — до 20, следует из федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на презентацию Российского экологического оператора.

«Мы выступаем за поэтапный, планомерный переход на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую можно переработать», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.

В Минпромторге, в свою очередь, предложили ограничить четыре вида упаковки, среди которых разноцветные ПЭТ-бутылки.

Ранее правительство России выделило 6,6 млрд рублей на ликвидацию отходов закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что законопроект на запрет оборота одноразового пластика рядом с Байкалом, который в настоящее время рассматривается в Госдуме, в будущем планируют расширять на другие регионы.