На ликвидацию отходов Байкальского ЦБК в 2023 году выделено 6,6 млрд рублей

Правительство России выделило в 2023 году 6,6 млрд рублей на ликвидацию отходов закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

Как пишет ТАСС, об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании у главы кабмина Михаила Мишустина.

«Сейчас заключены два государственных контракта на ликвидацию отходов центральных очистных сооружений комбината с самым опасным веществом — чёрным щёлоком, его накоплено 290 тыс. кубометров. А также на ликвидацию отходов Бабхинского полигона. Всего на ликвидацию отходов БЦБК в текущем году правительством выделено 6,6 млрд рублей», — сказала Абрамченко.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что законопроект на запрет оборота одноразового пластика рядом с Байкалом, который в настоящее время рассматривается в Госдуме, в будущем планируют расширять на другие регионы.

Козлов напомнил, что в Байкале содержится порядка 20% мировых запасов пресной воды. Сохранение озера в текущей ситуации изменения климата — важная гуманитарная задача для страны.