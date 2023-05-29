Глава Минприроды Козлов: запрет на оборот пластика вблизи Байкала планируют расширить
- РИА Новости
В интервью «Российской газете» Козлов напомнил, что в Байкале содержится порядка 20% мировых запасов пресной воды. Сохранение озера в текущей ситуации изменения климата — важная гуманитарная задача для страны.
«Когда документ будет принят, это позволит отработать на одной из наиболее чувствительных природных территорий механизм предотвращения попадания одноразового пластика в окружающую среду. Далее опыт ляжет в основу регулирования сокращения пластикового загрязнения и на других особо ценных природных территориях», — сообщил глава ведомства.
Он также отметил, что для плавного введения ограничительных мер предусмотрен достаточный переходный период, что даст возможность участникам перестроиться сообразно с новыми правилами.
Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» состоялся в Санкт-Петербурге в марте.