Глава Минприроды Козлов: запрет на оборот пластика вблизи Байкала планируют расширить

Глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что законопроект на запрет оборота одноразового пластика рядом с Байкалом, который в настоящее время рассматривается в Госдуме, в будущем планируют расширять на другие регионы.

В интервью «Российской газете» Козлов напомнил, что в Байкале содержится порядка 20% мировых запасов пресной воды. Сохранение озера в текущей ситуации изменения климата — важная гуманитарная задача для страны.

«Когда документ будет принят, это позволит отработать на одной из наиболее чувствительных природных территорий механизм предотвращения попадания одноразового пластика в окружающую среду. Далее опыт ляжет в основу регулирования сокращения пластикового загрязнения и на других особо ценных природных территориях», — сообщил глава ведомства.

Он также отметил, что для плавного введения ограничительных мер предусмотрен достаточный переходный период, что даст возможность участникам перестроиться сообразно с новыми правилами.

Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» состоялся в Санкт-Петербурге в марте.