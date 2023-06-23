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Кравцов заявил, что школьники на уроках ОБЖ интересуются изучением работы с оружием

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Школьникам интересно изучать работу с оружием в рамках начальной военной подготовки на уроках ОБЖ, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Как я уже сказал, в курсе основы безопасности жизнедеятельности уже предусмотрено, для желающих, изучение работы с оружием… Кстати, ребятам многим это интересно. Я сам, в детстве, помню ходил в ДОСААФ», — сказал он в интервью РИА Новости.

В декабре прошлого года Минпросвещения утвердило программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка на ОБЖ и блок о спецоперации на истории.

Кравцов также сообщил, что ведомство рассматривает возможность переименования уроков Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в «Основы безопасности и защита родины».

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