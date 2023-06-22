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Gloria Jeans выплатит 1 млн рублей проработавшим в компании более десяти лет

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Gloria Jeans пообещала выплатить 1 млн рублей всем проработавшим в компании более десяти лет. Об этом сообщил в письме председатель совета директоров компании Владимир Мельников.
Gloria Jeans выплатит 1 млн рублей проработавшим в компании более десяти лет
  • РИА Новости

«Многие из вас получили на этой неделе крупные денежные суммы. Хочу ещё раз подчеркнуть: это не премия и не подарок», — приводит РИА Новости фрагмент письма.

Мельников добавил, что выплаты являются его долгом перед людьми, которые проработали в компании более десяти лет.

Отмечается, что 1 млн рублей получат около 17% работников компании (2527 человек).

Ранее основатель Академии бизнеса и стратегического маркетинга Юлия Корчагина-Озджан рассказала, что некоторым специалистам с июля повысят зарплату.

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