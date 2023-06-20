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Специалист Корчагина-Озджан: некоторым специалистам проиндексируют зарплату в июле

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Основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлия Корчагина-Озджан рассказала, что некоторым специалистам с июля повысят зарплату.
Специалист Корчагина-Озджан: некоторым специалистам проиндексируют зарплату в июле
  • Gettyimages.ru

Повышение коснётся бюджетников, заводских рабочих, медиков, офисных работников, сообщила она в беседе с Life.ru.

По её словам, индексация зарплаты бюджетникам в 2023 году запланирована на уровне минимум 8%.

«Работодатели должны поднимать зарплату до реального уровня цен. Медикам — на 15—20%. Заводским рабочим — на 18—24%. Учёным, учителям — на 15—20%. Если прибавку не сделали, нужно обращаться к начальству, бухгалтеру, в профсоюз, где он есть, там оперативно решают такие вопросы», — отметила Корчагина-Озджан.

Ранее юрист, основатель консалтингового центра «Закирова и партнёры» Жанна Закирова в беседе с URA.RU напомнила, что выплата компенсации взамен отпуска в России запрещена законом, но из этого правила есть исключения.

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