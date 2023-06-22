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Минздрав: почти 100 тысяч жителей Запорожской области прошли диспансеризацию

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Министр здравоохранения Запорожской области Борис Александров сообщил, что порядка 100 тыс. жителей региона прошли диспансеризацию.
Минздрав: почти 100 тысяч жителей Запорожской области прошли диспансеризацию
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

«Профосмотры и диспансеризацию прошли уже почти 100 тысяч жителей Запорожской области», — приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.

Александров добавил, что до вхождения в состав России профилактические мероприятия на данной территории были «фактически недоступны для жителей».

16 июня глава Минздрава России Михаил Мурашко в кулуарах ПМЭФ сообщил, что около миллиона жителей новых российских регионов планируется охватить диспансеризацией за год.

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