Минздрав: почти 100 тысяч жителей Запорожской области прошли диспансеризацию
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
«Профосмотры и диспансеризацию прошли уже почти 100 тысяч жителей Запорожской области», — приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.
Александров добавил, что до вхождения в состав России профилактические мероприятия на данной территории были «фактически недоступны для жителей».
16 июня глава Минздрава России Михаил Мурашко в кулуарах ПМЭФ сообщил, что около миллиона жителей новых российских регионов планируется охватить диспансеризацией за год.