Минздрав: почти 100 тысяч жителей Запорожской области прошли диспансеризацию

Министр здравоохранения Запорожской области Борис Александров сообщил, что порядка 100 тыс. жителей региона прошли диспансеризацию.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

«Профосмотры и диспансеризацию прошли уже почти 100 тысяч жителей Запорожской области», — приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.

Александров добавил, что до вхождения в состав России профилактические мероприятия на данной территории были «фактически недоступны для жителей».

16 июня глава Минздрава России Михаил Мурашко в кулуарах ПМЭФ сообщил, что около миллиона жителей новых российских регионов планируется охватить диспансеризацией за год.