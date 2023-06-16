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Мурашко: около миллиона человек из новых регионов России пройдут диспансеризацию за год

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко в кулуарах ПМЭФ сообщил, что около миллиона жителей новых российских регионов планируется охватить диспансеризацией за год.
Мурашко: около миллиона человек из новых регионов России пройдут диспансеризацию за год
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в Запорожской области более 30 тыс. пациентов прошли профилактические осмотры.

Кроме того, дорабатываются медицинские комплексы, которые использовались для осмотров детей, добавил Мурашко.

«Мы планируем, что осмотрим где-то 1 млн человек в новых регионах за 12 месяцев», — заявил он.

В конце мая российский президент Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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