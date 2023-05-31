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Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах России

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Российский президент Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Об этом он сказал на совещании с членами кабмина.

После доклада вице-премьера России Татьяны Голиковой о диспансеризации детей в новых регионах Путин отметил, что диспансеризация «прошла достаточно организованно и даёт хорошие результаты».

«На мой взгляд, нужно сделать ещё один шаг, а именно — провести диспансеризацию взрослого населения», — заявил глава государства. 

Он попросил Голикову представить соответствующие предложения.

Также Путин рассказал, что в новых регионах России провели медицинское обследование более 300 тыс. детей.

Голикова проинформировала, что в новых регионах России планируют восстановить до конца текущего года более 90 объектов здравоохранения.

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