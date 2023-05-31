Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах России
Об этом он сказал на совещании с членами кабмина.
После доклада вице-премьера России Татьяны Голиковой о диспансеризации детей в новых регионах Путин отметил, что диспансеризация «прошла достаточно организованно и даёт хорошие результаты».
«На мой взгляд, нужно сделать ещё один шаг, а именно — провести диспансеризацию взрослого населения», — заявил глава государства.
Он попросил Голикову представить соответствующие предложения.
Также Путин рассказал, что в новых регионах России провели медицинское обследование более 300 тыс. детей.
Голикова проинформировала, что в новых регионах России планируют восстановить до конца текущего года более 90 объектов здравоохранения.